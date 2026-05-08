08 мая 2026 в 14:24

В Белгороде раскрыли детали нарушения ВСУ перемирия

В Белгородской области четыре человека пострадали при нарушении ВСУ перемирия

Четыре мирных жителя, в том числе 11-летняя школьница, пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, раненым оказали медпомощь, двое отказались от госпитализации.

В селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Водитель получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставили в больницу.

В селе Гора-Подол пострадали две женщины. У них диагностировали баротравмы, однако от госпитализации они отказались. Также в больницу попала девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника вчера в селе Таврово.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков между тем заявил, что украинский президент Владимир Зеленский срывает перемирие по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении конфликта. По словам Арькова, Киев нарушает режим тишины, даже когда объявляет его сам.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
