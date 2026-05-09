В Кремле выразили надежду на способность США дисциплинировать Украину Ушаков: Кремль надеется на способность Трампа дисциплинировать Украину

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в общении с журналистами выразил надежду, что президент США Дональд Трамп окажет необходимое влияние на Киев для соблюдения режима прекращения огня. Представитель Кремля рассчитывает на дисциплинирующее воздействие американского лидера на украинскую сторону в вопросе выполнения мирных договоренностей, передает РИА Новости.

Я надеюсь, что Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону, — подчеркнул Ушаков.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что Трамп не примет жестких мер в отношении Украины из-за нарушения режима прекращения огня во время перемирия. Он отметил, что сейчас для главы Белого дома приоритетным вопросом является урегулирование конфликта с Ираном.

Ранее Минобороны РФ сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск при помощи артиллерии и РСЗО.