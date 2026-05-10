10 мая 2026 в 14:09

Фицо оценил встречу с Путиным в Кремле

Фицо заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Роберт Фицо
Встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве по случаю празднования Дня Победы, прошла очень хорошо, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо Павлу Зарубину для ИС «Вести». Политик до этого рассказал, что ожидает серьезного интереса со стороны лидеров стран Евросоюза к его беседе с российским лидером.

Очень хорошо!отметил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что иностранные лидеры, прибывшие в Москву на мероприятия 9 мая, проявили определенное мужество. Так глава государства прокомментировал их участие в праздновании Дня Победы.

Тем временем сообщалось, что визит Фицо в Москву поставил финансирование Словакии под угрозу. По словам аналитиков, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей. В зоне риска оказались местные фермеры.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен провести беседу с премьер-министром Словакии касательно его поездки в Москву на празднование Дня Победы.

