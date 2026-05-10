Россия одержит победу в украинским конфликте, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также в День Победы российский лидер Владимир Путин заявил, что, вероятно, украинский конфликт близится к завершению.

Это наша война. И мы ее выиграем, — считает представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей украинской власти к переговорам. По ее словам, важно будет соблюсти юридическую чистоту, чтобы не возникло ситуации, как с Японией, которая до сих пор не признает достигнутые соглашения.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил мнение, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса и Киев рано или поздно это сделает. По его словам, переговорный процесс затянулся из-за упрямства украинской власти, которая знает позицию Москвы, но пытается стоять на своем. Ушаков также заверил, что Вашингтон продолжает контактировать с Москвой по вопросу Украины.