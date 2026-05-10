День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 13:45

Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

США не бросили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе ИС «Вести». По его словам, Вашингтон действительно сконцентрирован на теме переговоров с Ираном, однако и украинский вопрос остается актуальным.

Тем не менее я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные. И, в частности, эта инициатива [президента США Дональда] Трампа, которую он озвучил, которую мы поддержали. То есть американцы работают, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента отмечал, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. Он подчеркнул, что стороны могут провести десятки раундов, но Москва по-прежнему будет стоять на своем.

До этого Ушаков заявлял, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время. По его словам, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса.

Власть
Кремль
Юрий Ушаков
переговоры
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.