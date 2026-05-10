Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине

США не бросили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе ИС «Вести». По его словам, Вашингтон действительно сконцентрирован на теме переговоров с Ираном, однако и украинский вопрос остается актуальным.

Тем не менее я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные. И, в частности, эта инициатива [президента США Дональда] Трампа, которую он озвучил, которую мы поддержали. То есть американцы работают, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента отмечал, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. Он подчеркнул, что стороны могут провести десятки раундов, но Москва по-прежнему будет стоять на своем.

До этого Ушаков заявлял, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время. По его словам, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса.