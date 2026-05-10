Сочинских туристов начали штрафовать по новым правилам

Посещение Сочинского национального парка в границах популярных горных курортов с 1 мая стало платным, что оказалось неожиданным для некоторых туристов, сообщает Telegram-канал Readovka.news. За проход на участки Красной Поляны, «Розы Хутор» и «Газпром Поляны» теперь необходимо заплатить 250 рублей с человека. Этот экологический сбор не включен в стоимость ски-пассов, цена которых для некоторых категорий отдыхающих может достигать 100 тыс. рублей.

Посетители недовольны из-за отсутствия информирования о новых правилах со стороны сотрудников. Туристы рассказывают, что их беспрепятственно пускают на подъемники, а уже потом выписывают штрафы в размере 3–4 тыс. рублей. Ситуацию осложняет то, что оплаченный билет является одноразовым, а значит, платить придется при каждом отдельном подъеме в горы.

Многие гости курорта называют нововведение «грабежом» и в знак протеста призывают бойкотировать отдых в сочинском горном кластере. Журналисты издания направили официальный запрос в администрацию Сочинского национального парка, чтобы выяснить причины внедрения такого порядка оплаты. На момент публикации материала разъяснений от представителей природоохранной территории получено не было.

