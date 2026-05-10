10 мая 2026 в 14:28

Сочинских туристов начали штрафовать по новым правилам

Туристов в Сочи начали штрафовать за отсутствие билета в нацпарк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посещение Сочинского национального парка в границах популярных горных курортов с 1 мая стало платным, что оказалось неожиданным для некоторых туристов, сообщает Telegram-канал Readovka.news. За проход на участки Красной Поляны, «Розы Хутор» и «Газпром Поляны» теперь необходимо заплатить 250 рублей с человека. Этот экологический сбор не включен в стоимость ски-пассов, цена которых для некоторых категорий отдыхающих может достигать 100 тыс. рублей.

Посетители недовольны из-за отсутствия информирования о новых правилах со стороны сотрудников. Туристы рассказывают, что их беспрепятственно пускают на подъемники, а уже потом выписывают штрафы в размере 3–4 тыс. рублей. Ситуацию осложняет то, что оплаченный билет является одноразовым, а значит, платить придется при каждом отдельном подъеме в горы.

Многие гости курорта называют нововведение «грабежом» и в знак протеста призывают бойкотировать отдых в сочинском горном кластере. Журналисты издания направили официальный запрос в администрацию Сочинского национального парка, чтобы выяснить причины внедрения такого порядка оплаты. На момент публикации материала разъяснений от представителей природоохранной территории получено не было.

Ранее стало известно, что на майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия. По данным АТОР, Италия — традиционный лидер по спросу на майские праздники. Чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь.

