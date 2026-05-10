10 мая 2026 в 14:25

Огромный рынок полыхает в российском городе

В Пятигорске загорелся рынок на площади 1100 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мощный пожар произошел на рынке «Лира» в Пятигорске, сообщила пресс-служба Ставропольского края. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Огнеборцы МЧС Ставрополья тушат пожар на рынке «Лира». Происходит горение павильонов рынка, предварительно, на площади 1100 кв. метров. <...> В тушении пожара принимают участие 55 специалистов и 13 единиц техники, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре проинформировали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведомство организовало проверку.

Ранее мощный пожар произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был зафиксирован серьезный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превысила 1100 га.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

