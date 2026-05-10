Огромный рынок полыхает в российском городе В Пятигорске загорелся рынок на площади 1100 квадратных метров

Мощный пожар произошел на рынке «Лира» в Пятигорске, сообщила пресс-служба Ставропольского края. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Огнеборцы МЧС Ставрополья тушат пожар на рынке «Лира». Происходит горение павильонов рынка, предварительно, на площади 1100 кв. метров. <...> В тушении пожара принимают участие 55 специалистов и 13 единиц техники, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре проинформировали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведомство организовало проверку.

