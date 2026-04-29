Беру 1 кг помидоров и добавляю к ним ложку уксуса — через час подаю к столу томаты по-корейски

Беру 1 кг помидоров и добавляю к ним ложку уксуса — через час подаю к столу томаты по-корейски

Быстрые томаты по-корейски — это пикантная, острая закуска, которая готовится за 10 минут и настаивается всего 1 час.

Сочные томаты, чеснок, зелень и пряный маринад с уксусом и острым перцем создают взрыв вкуса. Идеально к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления понадобится: 1 кг помидоров, 4-5 зубчиков чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. острого красного перца.

Рецепт: помидоры нарежьте дольками. Чеснок выдавите через пресс, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте помидоры, чеснок, зелень, масло, уксус, соль, сахар и острый перец. Тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 1 час. Подавайте охлажденными.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с чесноком — настаиваются за 1 час.