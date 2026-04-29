29 апреля 2026 в 12:00

Беру 1 кг помидоров и добавляю к ним ложку уксуса — через час подаю к столу томаты по-корейски

Фото: D-NEWS.ru
Быстрые томаты по-корейски — это пикантная, острая закуска, которая готовится за 10 минут и настаивается всего 1 час.

Сочные томаты, чеснок, зелень и пряный маринад с уксусом и острым перцем создают взрыв вкуса. Идеально к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления понадобится: 1 кг помидоров, 4-5 зубчиков чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. острого красного перца.

Рецепт: помидоры нарежьте дольками. Чеснок выдавите через пресс, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте помидоры, чеснок, зелень, масло, уксус, соль, сахар и острый перец. Тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 1 час. Подавайте охлажденными.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с чесноком — настаиваются за 1 час.

Проверено редакцией
Нашли в водоеме: кто убил 11-летнюю девочку в Краснодарском крае?
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Пикантная закуска к шашлыку из огурцов и редиски: битые овощи под соусом с чесночком
Дарья Иванова
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

