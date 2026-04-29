Сенатор назвал способ облегчить многодетным семьям авиаперелеты

Стойки для многодетных семей должны быть во всех аэропортах России, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, одна из авиакомпаний уже пошла на такой шаг. Он пояснил, что отдельная стойка регистрации для такой категории граждан появилась в аэропорту Шереметьево.

Одна из авиакомпаний открыла отдельную стойку регистрации для многодетных семей в аэропорту Шереметьево. Теперь семьи с тремя и более детьми, если хотя бы одному из них меньше 12 лет, могут пройти оформление без лишней спешки и очередей. Они вправе сдать багаж, оформить коляску до борта, получить посадочные талоны и быстрее пройти в зону досмотра. На мой взгляд, подобная практика назрела давно. В первую очередь это вопрос уважения к семьям, которые берут на себя ответственность по воспитанию детей. Считаю, что подобные стойки регистрации должны стать стандартом и быть внедрены повсеместно во всех крупных аэропортах РФ, — сказал Гибатдинов.

Он отметил, что любая поездка с несколькими детьми — это серьезная нагрузка на родителей. Поэтому, по его словам, отдельные стойки регистрации помогут значительно облегчить перелет для многодетных.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов специальной военной операции в транспортном комплексе. Он отметил, что речь идет о выделении отдельных стоек регистрации и предоставлении права приоритетного выкупа билетов.