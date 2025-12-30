Минтрансу поручили обеспечить приоритетное обслуживание участников СВО

Министр транспорта России Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов специальной военной операции в транспортном комплексе. На посвященном работе отрасли в период новогодних праздников совещании, он отметил, что речь идет о выделении отдельных стоек регистрации и предоставлении права приоритетного выкупа билетов, сообщает ТАСС.

Россия продолжает решать поставленные задачи в рамках СВО. Многие ребята сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделить для них стойки регистрации, предоставить право приоритетного выкупа билетов, — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что с 2026 года сопровождающим ветеранов специальной военной операции на реабилитацию и санаторно-курортное лечение будут компенсировать расходы на проезд, проживание и питание. Речь идет об участниках СВО, которые получили инвалидность I группы либо по медицинским показаниям нуждаются в постоянном сопровождении. Как уточнили в правительстве, новая мера направлена на повышение доступности медицинской и реабилитационной помощи для ветеранов.