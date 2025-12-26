Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:10

Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих

С 2026 года сопровождающим ветеранов СВО оплатят проезд и проживание

Государственные награды на груди участника спецоперации
С 2026 года сопровождающим ветеранов специальной военной операции на реабилитацию и санаторно-курортное лечение будут компенсировать расходы на проезд, проживание и питание, сообщает RT со ссылкой на Правительство России. Речь идет об участниках СВО, которые получили инвалидность I группы либо по медицинским показаниям нуждаются в постоянном сопровождении.

Как уточнили в правительстве, новая мера направлена на повышение доступности медицинской и реабилитационной помощи для ветеранов.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что из зоны СВО вернулись домой 167 тыс. ветеранов боевых действий. На заседании центрального штаба Народного фронта он сообщил, что всем участникам спецоперации желает победы

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что судьбу страны не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент отметил, что несколько ветеранов успешно работают в его администрации. Он провел параллель между участниками спецоперации и поколением героев Великой Отечественной войны.

