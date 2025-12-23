Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:17

Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

В Кремле заявили о возвращении из зоны СВО 167 тыс. ветеранов боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Из зоны СВО вернулись домой 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. На заседании центрального штаба Народного фронта он сообщил, что всем участникам спецоперации желает победы, передает ТАСС.

Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше, — добавил Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судьбу страны не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент отметил, что несколько ветеранов успешно работают в его администрации. Он провел параллель между участниками спецоперации и поколением героев Великой Отечественной войны.

До этого Путин заявил, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.

Кремль
СВО
ветераны
спецоперация
ВС РФ
