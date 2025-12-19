Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:31

«Просто уверен»: Путин о новых успехах ВС России до конца года

Путин заявил, что ВС России покажут новые успехи в зоне СВО до конца 2025 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе в Москве. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО.

Вот уверен, просто уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения, — подчеркнул он.

Ранее Путин подтвердил, что Купянск, расположенный в Харьковской области, находится под контролем российской армии. Также он подчеркнул, что ВС РФ освободили более половины Константиновки и свыше 50% Димитрова в ДНР.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. 4 декабря Кремль открыл сбор вопросов к ней — их число уже превысило 2,5 млн. В прошлом году прямая трансляция длилась четыре часа 27 минут, глава государства ответил на 76 вопросов.
Владимир Путин
ВС РФ
СВО
прямая линия
пресс-конференции
