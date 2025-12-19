Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:27

Путин ответил на вопрос об освобождении Купянска

Путин подтвердил, что Купянск в Харьковской области под контролем ВС России

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы « «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы « «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Купянск, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС России, заявил президент РФ Владимир Путин на полях прямой линии, передает корреспондент NEWS.ru. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.

3,5 тыс. личного состава (ВСУ. — NEWS.ru). Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил. После этого, а это, безусловно, произойдет, наши подразделения закончат боевую работу, развернутся в западном направлении, — уточнил лидер.

Ранее президент заявил, что ВС РФ освободили больше половины Константиновки в ДНР. Путин отметил, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

В Минобороны России 18 декабря сообщили, что бойцы группировки войск «Центр» предотвратили прорыв ВСУ в северную часть промзоны Красноармейска со стороны Шевченко. По данным ведомства, армия продолжает ликвидацию противника в Димитрове, который находится в ДНР.

Владимир Путин
СВО
ВС РФ
ВСУ
Купянск
