Суточный рекорд по количеству осадков побит в Москве В Москве зафиксировали превышение суточного рекорда по количеству осадков

Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков, по данным метеостанции ВДНХ, в городе выпало 22 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, в столице выпала почти половина (42%) от месячной нормы января.

За прошедшие сутки в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 22 миллиметра осадков — это на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 миллиметра и остается за восьмое января 1970 года, — написал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и области из-за мощного «снежного нашествия», вызванного балканским циклоном, было обновлено несколько рекордов. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы, а количество выпавших осадков составило 10 миллиметров. В районе Тушино сугробы выросли до 32 сантиметров, а на Балчуге — до 30 сантиметров.

Тем временем руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов информировал, что метель в Москве будет продолжаться, но постепенно начнет утихать и закончится в ночь на субботу. Он подчеркнул, что пик пурги пройден и самое большое количество осадков позади.