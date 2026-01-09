Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 21:38

Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Хабаровска был задержан за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщил ТАСС адвокат мужчины Алексей Петренко. По его словам, суд избрал для нападавшего меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд отправил моего подзащитного под домашний арест на два месяца, — заявил адвокат.

Он отметил, что инцидент произошел во время процедуры изъятия автомобиля, связанного со сторонниками бывшего губернатора. На мужчину заведено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее сотрудники полиции задержали в Таиланде 40-летнего гражданина России, находящегося в розыске. Правоохранители нашли мужчину на курортном острове Самуи. Он подозревается в вымогательстве более 1 млн рублей.

До этого Управление ФСБ по Челябинской области задержало местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. У него изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Кроме того, жителя Пензенской области задержали по уголовному делу о содействии террористической деятельности. По данным регионального управления ФСБ, 44-летний мужчина переводил деньги запрещенной организации, участники которой находятся за рубежом, в том числе на Украине. Общая сумма перечислений составила более 100 тыс. рублей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

аресты
нападения
приставы
Хабаровск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Женщины в рядах ВСУ все чаще погибают
В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров
Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты
Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню
Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон
Плазмолифтинг — вампирский лифтинг? Суть процедуры и отзывы
У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.