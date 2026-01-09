Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину

Житель Хабаровска был задержан за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщил ТАСС адвокат мужчины Алексей Петренко. По его словам, суд избрал для нападавшего меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд отправил моего подзащитного под домашний арест на два месяца, — заявил адвокат.

Он отметил, что инцидент произошел во время процедуры изъятия автомобиля, связанного со сторонниками бывшего губернатора. На мужчину заведено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее сотрудники полиции задержали в Таиланде 40-летнего гражданина России, находящегося в розыске. Правоохранители нашли мужчину на курортном острове Самуи. Он подозревается в вымогательстве более 1 млн рублей.

До этого Управление ФСБ по Челябинской области задержало местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. У него изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Кроме того, жителя Пензенской области задержали по уголовному делу о содействии террористической деятельности. По данным регионального управления ФСБ, 44-летний мужчина переводил деньги запрещенной организации, участники которой находятся за рубежом, в том числе на Украине. Общая сумма перечислений составила более 100 тыс. рублей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.