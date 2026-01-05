Россиянина поймали на хранении взрывчатки

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. У него изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания местного жителя изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Дело будет квалифицировано по статье «Незаконное хранение взрывчатки», а в дальнейшем — как покушение на теракт. Подозреваемый арестован на два месяца.

Ранее жителя Пензенской области задержали по уголовному делу о содействии террористической деятельности. По данным регионального управления ФСБ, 44-летний мужчина переводил деньги запрещенной организации, участники которой находятся за рубежом, в том числе на Украине. Общая сумма перечислений составила более 100 тыс. рублей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.