В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ В ДНР мирный житель пострадал при подрыве на ВОП на трассе Донецк-Ясиноватая

В Ясиноватском округе ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ, сообщили в пресс-службе Управления по документированию военных преступлений Украины. Инцидент произошел на автодороге Донецк-Ясиноватая.

По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 16 февраля по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: автодорога Донецк — Ясиноватая (Ясиноватский м. о.) — в результате подрыва на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

До этого ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работали оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба.