Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 23:55

В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ

В ДНР мирный житель пострадал при подрыве на ВОП на трассе Донецк-Ясиноватая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ясиноватском округе ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ, сообщили в пресс-службе Управления по документированию военных преступлений Украины. Инцидент произошел на автодороге Донецк-Ясиноватая.

По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 16 февраля по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: автодорога Донецк — Ясиноватая (Ясиноватский м. о.) — в результате подрыва на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

До этого ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работали оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба.

взрывы
пострадавшие
ДНР
взрывчатки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
Единая Россия взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА
Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру Театра на Таганке
Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву
ВСУ попытались атаковать российский город
Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ
Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада
Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве
Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры
В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши
Антикоррупционный суд оставил бывшего министра Украины в СИЗО
Украина перекрывает вентиль. Почему газ из РФ не доходит до Европы
Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка
Сочинское небо закрыли до особого распоряжения
Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда
«Ни еды, ни воды»: стало известно, как ВСУ бросили солдат под Цветковым
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.