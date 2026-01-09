Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался

Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции задержали в Таиланде 40-летнего гражданина России, находящегося в розыске, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу иммиграционной полиции провинции Сураттхани Нарувата Пхуттавиро. Правоохранители нашли мужчину на курортном острове Самуи. Он подозревается в вымогательстве более 1 млн рублей.

Уточняется, что россиянин бежал в Таиланд, чтобы избежать уголовного преследования. Предполагается, что он вымогал деньги у генерального директора крупного автодилера. Вскоре после задержания подозреваемый был взят под стражу. Мужчине также аннулировали визу.

Ранее на острове Пхукет в Таиланде задержали гражданина России, работавшего нелегальным экскурсоводом. Им оказался 33-летний мужчина. Нарушитель был задержан сотрудниками ведомства совместно с морской и иммиграционной полицией в момент подготовки к отправке очередной группы туристов на прогулку по Андаманскому морю.

До этого Москва объявила в международный розыск россиянина, задержанного в Таиланде по запросу США. Мужчину подозревают в организации преступного сообщества и хищениях с использованием IT-технологий.