08 января 2026 в 09:53

Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники полиции на острове Пхукет в Таиланде задержали гражданина России, работавшего нелегальным экскурсоводом, сообщили представители центрального бюро расследований в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Им оказался 33-летний мужчина. Нарушитель был задержан сотрудниками ведомства совместно с морской и иммиграционной полицией в момент подготовки к отправке очередной группы туристов на прогулку по Андаманскому морю.

У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства, — говорится в заявлении.

За нарушение иностранцами трудового кодекса россиянину грозит наказание от штрафа вплоть до депортации из страны с запретом на въезд. Законодательство Таиланда запрещает иностранцам работать экскурсоводами, парикмахерами, массажистами, а также заниматься огранкой драгоценных камней.

Ранее Москва объявила в международный розыск россиянина, задержанного в Таиланде по запросу США. Мужчину подозревают в организации преступного сообщества и хищениях с использованием IT-технологий.

Таиланд
Пхукет
россияне
задержания
полиция
