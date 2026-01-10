Крах штурмовиков ВСУ и победа в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 10 января

Крах штурмовиков ВСУ и победа в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 10 января

До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, заявил командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Цыган. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 января?

Раскрыты потери ВСУ при освобождении ВС РФ Зеленого

По словам военного, противник пытался осуществить пять контратак, все они были отражены.

«При помощи разведки нашей и артиллерии выстояли, выдержали контратаки на Зеленое. Со стороны противника было пять контратак в сторону наших войск. Все их предотвратили. Общее количество — примерно около роты противника осталось в деревне именно уничтоженных», — сказал он.

ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами

Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников за пять часов, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны перехватили и ликвидировали над четырьмя регионами страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Пять дронов сбили над Липецкой областью, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Курской. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

ВСУ потеряли до 430 военных за сутки в результате действий «Центра»

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 430 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Валентин Первухин. По его данным, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад национальной гвардии в районах Торецкого, Белицкого, Гришина, Красногорского, Межевого, Новокриворожья и Новоподгородного.

«Всего в зоне ответственности группировки войск „Центр“ общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 430 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера Vab, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Первухин.

«Север» уничтожил более 160 бойцов ВСУ за сутки

Группировка войск «Север» за сутки уничтожила более 160 военнослужащих и склад материальных средств, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе Рыжевки и Кучеровки Сумской области.

«Военнослужащими группировки войск „Север“, в том числе подразделениями беспилотных систем, за сутки уничтожены более 160 военнослужащих, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств ВСУ», — сообщил Межевых.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Старицы и Волчанских Хуторов, отметил он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 января

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Наступление ВС РФ на Харьков 9 января: казнь снайперов, месиво в Купянске