Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет рейсов Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет рейсов до 10:00 по мск

Аэропорт Шереметьево продлил действие ограничений на прием пассажирских рейсов, сообщили в пресс-службе организации. Новый срок окончания мер установлен на 10:00 мск.

Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск. При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации, — сказано в сообщении.

Ранее оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.

До этого стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживаются около двухсот рейсов.