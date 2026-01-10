Атака США на Венесуэлу
SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара

Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков на юге города со стороны Северского района Краснодарского края. Жители рассказали SHOT, что видели вспышки в небе.

Ранее на нефтебазе в Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что пострадавших, предварительно, нет. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования сразу выехали на место происшествия.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

Тем временем украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, о чем рассказал губернатор Александр Хинштейн. В доме проживают два человека, никто из них не пострадал.

