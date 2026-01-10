«Думал, удастся быстрее»: Трамп поделился мыслями об Украине Трамп заявил, что кризис на Украине можно урегулировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность найти решение украинского кризиса. Он признался, что поначалу ошибочно рассчитывал на более легкое урегулирование.

Думаю, в итоге он будет решен. Я раньше думал, что это удастся сделать быстрее, — сказал он.

Трамп несколько раз подчеркнул, что ход украинского урегулирования его расстраивает. При этом он подтвердил, что с президентом России Владимиром Путиным у него хорошие отношения.

Ранее Трамп сообщил, что сделка Соединенных Штатов с Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон «хочет вернуть свои деньги». Политик также отметил, что конфликт на Украине не особо «затрагивает США».

До этого американский лидер предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.