10 января 2026 в 06:12

При передаче Лурье квартиры Долиной были зафиксированы нарушения

Сторона Лурье сообщила о нарушении Долиной процедуры приема-передачи квартиры

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы покупательнице Полине Лурье, заявила ТАСС адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко. По ее словам, артистка не указала новый адрес регистрации.

У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем, — сказала адвокат.

Также Свириденко подчеркнула, что акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. Полномочий у представителя Долиной не было.

Ранее сообщалось, что Долина окончательно освободила квартиру, которую у нее купила Полина Лурье за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома в Хамовниках больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей певицы видели 5 января — тогда имущество вывозили сразу на трех грузовиках. При этом Полина Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу.

Лариса Долина
квартиры
покупатели
жилье
