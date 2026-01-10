При передаче Лурье квартиры Долиной были зафиксированы нарушения

Сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы покупательнице Полине Лурье, заявила ТАСС адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко. По ее словам, артистка не указала новый адрес регистрации.

У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем, — сказала адвокат.

Также Свириденко подчеркнула, что акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. Полномочий у представителя Долиной не было.

Ранее сообщалось, что Долина окончательно освободила квартиру, которую у нее купила Полина Лурье за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома в Хамовниках больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей певицы видели 5 января — тогда имущество вывозили сразу на трех грузовиках. При этом Полина Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу.