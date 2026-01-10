Творожная бомба на завтрак! Готовится на сковороде за минуты

Творожная бомба на завтрак! Готовится на сковороде за минуты

Такой завтрак любят за скорость и пользу. Творог дает мягкий сливочный вкус и много белка, а яйца превращают блюдо в плотный, нежный омлет, который легко приготовить за пару минут. Получается золотистое, слегка румяное блюдо — просто, красиво, питательно и не очень калорийно.

Разогрейте сковороду и смажьте ее каплей масла. Разомните вилкой 200 г мягкого творога — лучше 5–9%, чтобы масса держалась, но оставалась воздушной. Вбейте 2 яйца, добавьте щепотку соли, немного черного перца и, если любите, чайную ложку сахара — на вкус получится интереснее. Тщательно перемешайте массу прямо в миске до однородности.

Вылейте творожно-яичную смесь на сковороду и разровняйте лопаткой. Готовьте на среднем огне 3–4 минуты, пока края не схватятся и не появится легкая румяность. Переверните пласт целиком или разделите на секции — как удобнее. Держите еще 1–2 минуты, чтобы блюдо полностью приготовилось.

Подавайте горячим. Можно добавить сверху зелень, ложку йогурта, сладкие ягоды или мед.

Если хотите более нежную текстуру, добавьте 1 столовую ложку молока. Если наоборот — более плотную, всыпьте чайную ложку манки.

Приготовьте на завтрак вкусную шакшуку с томатами и перцем.