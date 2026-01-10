Атака США на Венесуэлу
В Венесуэле сообщили, что Родригес отказалась от зарубежных поездок

Няньес: Родригес не планирует покидать Венесуэлу в ближайшее время

Дельси Родригес Дельси Родригес Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/XinHua/Global Look Press
И. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, сообщил вице-президент по коммуникациям Альфред Насарет Няньес в Telegram-канале. По его словам, сейчас власти страны сосредоточены на внутренней повестке страны.

Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок. Правительство сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать право нашего народа на мир и стабильность, — написал Няньес.

Ранее американский экономист Пол Кругман заявил, что Соединенные Штаты не получат значительной выгоды от военной операции в Венесуэле и свержения президента Николаса Мадуро. По его мнению, президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, будто в стране сосредоточены огромные нефтяные богатства, которых в реальности не существует.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что повторить венесуэльский сценарий в его стране абсолютно нереально. Комментируя операцию США по насильственному вывозу президента Венесуэлы, он подчеркнул, что даже при попытке реализации подобной схемы в отношении Белоруссии у республики на такой случай «все предусмотрено».

