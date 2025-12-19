Путин заявил, что Россию не страшно передать бойцам СВО

Судьбу России не страшно будет передать в руки участникам СВО, однако их необходимо специально готовить, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в Гостином дворе. Он отметил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации.

Ну, конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Нестрашно в их руки судьбу страны передавать потом. Готовить надо, конечно, само собой разумеется, — сказал глава государства.

Отвечая на вопросы о назначениях участников СВО, Путин провел параллель с поколением героев Великой Отечественной войны, заявив, что сегодняшние бойцы ничем не уступают им. Он уточнил, что не все военные хотят гражданской карьеры, но те, кто стремится, уже стали губернаторами, заместителями министров.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.