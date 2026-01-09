Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 17:03

«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана

Участница СВО Наквасина рассказала, что унаследовала мужество от деда-ветерана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Медик и участница СВО Стефания Наквасина рассказала, что служит, опираясь на жизненные принципы своего деда, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Голубкова. В интервью ИА Regnum девушка подчеркнула, что унаследовала от него мужество и веру в справедливость.

Я унаследовала от своих дедов самые важные качества: веру в справедливость, готовность защищать Родину в трудные времена, мужество. Если они смогли тогда, то мы сможем и сейчас. У нас один путь — к победе, — отметила она.

По словам Наквасиной, дедушка был примером целеустремленности и патриотизма. В 1941 году он приписал себе несколько лет, чтобы уйти на фронт, и прошел войну, получив медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», а также орден Славы III степени и орден Красной Звезды.

Как пояснила медик, находящиеся в зоне СВО военнослужащие-женщины стараются оставаться мягкими и спокойными, поскольку своим присутствием напоминают раненым о близких. По ее словам, забота и человечность, которые получают бойцы, способны поддержать не хуже профессиональной помощи.

Ранее гвардии лейтенант Марина Меркулова рассказала, что военные медики на Запорожском направлении трое суток работали без сна и отдыха во время контрнаступления ВСУ. С начала СВО она эвакуирует раненых с передовой под обстрелами. При этом военнослужащая отметила, что не совершает ничего отважного и выполняет с командой общую миссию по спасению бойцов.

СВО
медики
ветераны
ВОВ
наследие
