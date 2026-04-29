В России появится необычный вид аптек В России одобрили закон о розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках

В России одобрили закон о начале федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Соответствующее решение принял Совет Федерации. Такие аптеки начнут работу в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года.

Согласно новому закону, передвижные аптечные пункты будут вести торговлю в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. При этом в них будет запрещен к продаже ряд лекарств, среди которых препараты с наркотическими и психотропными веществами, а также их прекурсорами.

Будет запрещено реализовывать препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с долей этилового спирта свыше 25%, а также те, что требуют особых условий хранения, — пояснила сенатор Дарья Лантратова.

