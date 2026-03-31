В Москве запустили препарат для терапии от рака

В Москве запустили производство нового препарата для терапии 13 видов онкологических заболеваний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, препарат помогает иммунной системе самой распознавать и уничтожать раковые клетки.

Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки, — написал Собянин.

По словам мэра, препарат уже включен в клинические рекомендации Минздрава и перечень жизненно необходимых лекарств. Вскоре он поступит в столичные стационары, а производство будет осуществляться по стабильному офсетному контракту с городом.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что признаком развития рака кожи могут служить любые свежие или видоизменившиеся новообразования на коже и слизистых оболочках. Специалист перечислил симптомы, при появлении которых следует немедленно проконсультироваться со специалистом.