Онколог предупредил, что любые непонятные симптомы могут говорить о раке Врач-онколог Каприн: новые образования на коже могут быть признаком рака

Свидетельствовать о развитии рака кожи могут любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Он перечислил симптомы, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Поводом для беспокойства должны стать симптомы, которые сохраняются длительное время и не имеют понятного объяснения. Особое внимание врач рекомендовал уделять родинкам: важно следить за их формой, цветом и размером.

Онколог подчеркнул, что существует прямая связь между количеством невусов (родинок) и риском развития меланомы. Люди с множественными пигментными образованиями входят в группу повышенного риска и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование.

Однако наличие родинок само по себе не означает неизбежного заболевания. Решающее значение имеет совокупность факторов: фототип кожи, интенсивность ультрафиолетового облучения и наследственная предрасположенность.

Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту, — пояснил Каприн.

Ранее команда ученых не обнаружила доказательств того, что одиночество, стресс и невротизм повышают риск развития онкологии. Ученые проанализировали данные более 420 тыс. человек, оценив психосоциальные показатели: уровень социальной поддержки, семейное положение, переживание утраты, склонность к тревожности и общий психологический дистресс.