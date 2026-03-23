Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 20:47

Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса

Исследование с участием 420 тыс. человек не подтвердило связь стресса и рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Команда ученых не обнаружила доказательств того, что одиночество, стресс и невротизм повышают риск развития онкологии, передает Cancer. Ученые проанализировали данные более 420 тыс. человек, оценив психосоциальные показатели: уровень социальной поддержки, семейное положение, переживание утраты, склонность к тревожности и общий психологический дистресс.

Результаты показали, что ни один из этих факторов не повышает риск развития рака. Связи не обнаружили даже с распространенными видами заболевания, включая рак молочной железы, предстательной железы и колоректальный рак.

Отдельно исследователи оценили риск рака легкого. Для него сначала выявили отдельные статистические связи с психосоциальными факторами: уровнем социальной поддержки, отсутствием партнера и пережитой утратой. Однако после учета курения и наследственной предрасположенности большинство этих связей практически исчезло.

Ранее ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий предложили новый способ ранней диагностики онкологических заболеваний. Метод основан на анализе запаха кожи предплечья с помощью так называемого электронного носа. С его помощью можно выявлять маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны. Устройство уже протестировали на здоровых добровольцах и онкобольных.

рак
онкология
стресс
переживания
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.