Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса

Команда ученых не обнаружила доказательств того, что одиночество, стресс и невротизм повышают риск развития онкологии, передает Cancer. Ученые проанализировали данные более 420 тыс. человек, оценив психосоциальные показатели: уровень социальной поддержки, семейное положение, переживание утраты, склонность к тревожности и общий психологический дистресс.

Результаты показали, что ни один из этих факторов не повышает риск развития рака. Связи не обнаружили даже с распространенными видами заболевания, включая рак молочной железы, предстательной железы и колоректальный рак.

Отдельно исследователи оценили риск рака легкого. Для него сначала выявили отдельные статистические связи с психосоциальными факторами: уровнем социальной поддержки, отсутствием партнера и пережитой утратой. Однако после учета курения и наследственной предрасположенности большинство этих связей практически исчезло.

Ранее ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий предложили новый способ ранней диагностики онкологических заболеваний. Метод основан на анализе запаха кожи предплечья с помощью так называемого электронного носа. С его помощью можно выявлять маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны. Устройство уже протестировали на здоровых добровольцах и онкобольных.