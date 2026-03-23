Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий предложили новый способ ранней диагностики онкологических заболеваний, пишет «Журнал аналитической химии». Метод основан на анализе запаха кожи предплечья с помощью так называемого электронного носа.

В ВГУИТ пояснили, что кожа, являясь крупнейшим органом человека, способна не только поглощать летучие вещества, но и выделять их в окружающую среду. Аналогичные соединения, как отмечают специалисты, также присутствуют в выдыхаемом воздухе.

Сейчас онкологические заболевания на ранних стадиях выявляют с помощью биопсии и методов визуализации, однако такие процедуры дорогие, требуют времени и не всегда дают точный результат. Также применяется анализ органических соединений в выдыхаемом воздухе, но такие пробы могут загрязняться.

Ученые же предложили использовать «электронный нос» — устройство для улавливания летучих органических соединений, выделяемых кожей. С его помощью можно выявлять маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны. Устройство уже протестировали на здоровых добровольцах и онкобольных.

