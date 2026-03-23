Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 11:17

Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи

В России разработали метод ранней диагностики рака по запаху кожи предплечья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий предложили новый способ ранней диагностики онкологических заболеваний, пишет «Журнал аналитической химии». Метод основан на анализе запаха кожи предплечья с помощью так называемого электронного носа.

В ВГУИТ пояснили, что кожа, являясь крупнейшим органом человека, способна не только поглощать летучие вещества, но и выделять их в окружающую среду. Аналогичные соединения, как отмечают специалисты, также присутствуют в выдыхаемом воздухе.

Сейчас онкологические заболевания на ранних стадиях выявляют с помощью биопсии и методов визуализации, однако такие процедуры дорогие, требуют времени и не всегда дают точный результат. Также применяется анализ органических соединений в выдыхаемом воздухе, но такие пробы могут загрязняться.

Ученые же предложили использовать «электронный нос» — устройство для улавливания летучих органических соединений, выделяемых кожей. С его помощью можно выявлять маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны. Устройство уже протестировали на здоровых добровольцах и онкобольных.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний и помогает снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. В то же время, по его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе повышает риск онкологии.

онкология
рак
ученые
диагностика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.