Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:47

Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах

Экономист Юсупов: планирование покупок позволит тратить меньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Планирование покупок заранее позволит снизить траты в магазинах, рассказал Lenta.ru экономист, партнер коммуникационного агентства Ахмед Юсупов. Он отметил, что торговые сети нередко используют маркетинговые уловки, чтобы заставить покупателей тратить больше.

Список на холодильнике или в смартфоне становится буквально защитой от маркетинга. Ведь даже выкладка товара на полках в магазине спроектирована так, чтобы вы брали больше запланированного, — рассказал Юсупов.

Экономист также посоветовал перед началом покупок сравнить цены в разных магазинах через агрегаторы. По его словам, такая стратегия подойдет тем, кто закупается раз в неделю или реже.

Ранее экономист Константин Ордов рассказал, что массового подорожания продуктов не произойдет из-за введения новых государственных стандартов. Он призвал потребителей не переживать по поводу роста цен, напомнив, что соблюдение ГОСТа по-прежнему остается необязательным.

Общество
траты
экономисты
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.