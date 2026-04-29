Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах Экономист Юсупов: планирование покупок позволит тратить меньше

Планирование покупок заранее позволит снизить траты в магазинах, рассказал Lenta.ru экономист, партнер коммуникационного агентства Ахмед Юсупов. Он отметил, что торговые сети нередко используют маркетинговые уловки, чтобы заставить покупателей тратить больше.

Список на холодильнике или в смартфоне становится буквально защитой от маркетинга. Ведь даже выкладка товара на полках в магазине спроектирована так, чтобы вы брали больше запланированного, — рассказал Юсупов.

Экономист также посоветовал перед началом покупок сравнить цены в разных магазинах через агрегаторы. По его словам, такая стратегия подойдет тем, кто закупается раз в неделю или реже.

Ранее экономист Константин Ордов рассказал, что массового подорожания продуктов не произойдет из-за введения новых государственных стандартов. Он призвал потребителей не переживать по поводу роста цен, напомнив, что соблюдение ГОСТа по-прежнему остается необязательным.