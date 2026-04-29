Медики начали повально ставить диагнозы при помощи ChatGPT

Нижегородских медиков уличили в использовании нейросетей для постановки диагнозов и заполнения документации, сообщает Telegram-канал Mash. Специалистов выдали специфическая стилистика ответов и лишние эмодзи, которые попали в официальные медицинские заключения на портале «Госуслуги».

После анализа подозрительных справок местный Минздрав официально запретил врачам применять искусственный интеллект в профессиональной деятельности. Как выяснилось в ходе проверки, около 20% врачей региона уже внедрили нейросети в свою работу для ускорения бюрократических процессов. Еще треть опрошенных медицинских работников выразили активное желание обучиться использованию современных технологий. Несмотря на стремление медиков упростить заполнение бумаг, власти настаивают на недопустимости передачи работы медиков алгоритмам.

