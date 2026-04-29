29 апреля 2026 в 13:40

Медики начали повально ставить диагнозы при помощи ChatGPT

Нижегородским врачам запретили ставить диагнозы с помощью нейросетей

Нижегородских медиков уличили в использовании нейросетей для постановки диагнозов и заполнения документации, сообщает Telegram-канал Mash. Специалистов выдали специфическая стилистика ответов и лишние эмодзи, которые попали в официальные медицинские заключения на портале «Госуслуги».

После анализа подозрительных справок местный Минздрав официально запретил врачам применять искусственный интеллект в профессиональной деятельности. Как выяснилось в ходе проверки, около 20% врачей региона уже внедрили нейросети в свою работу для ускорения бюрократических процессов. Еще треть опрошенных медицинских работников выразили активное желание обучиться использованию современных технологий. Несмотря на стремление медиков упростить заполнение бумаг, власти настаивают на недопустимости передачи работы медиков алгоритмам.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на гадалок и тарологов среди молодежи. Люди до 30 лет теперь предпочитают получать предсказания от нейросетей. Наиболее востребованными запросами к ChatGPT становятся не только помощь с экзаменационными билетами, но и составление предсказаний на будущий год.

