Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых Анализ нейросети показал, что тела Усольцевых могут обнаружить через 14 дней

В ответ на запрос корреспондента NEWS.ru об исчезновении Усольцевых в сибирской тайге нейросеть обобщила всю информацию и ответила, что семья погибла. Согласно анализу ИИ, поисковики могут обнаружить тела туристов через 7--14 дней.

Вероятнее всего, Усольцевы погибли. Они могли сорваться в труднодоступный провал массива Буратинка, покрытый растительностью или снегом. Возможно, тела обнаружат через 7--14 дней при прочесывании местности. Если они находятся в труднодоступных расщелинах или под завалами, их могут найти туристы летом, — показал анализ нейросети.

Согласно данным, полученным от ИИ, версия о добровольном отшельничестве Усольцевых крайне маловероятна.

Перезимовать в горно-таежной местности Красноярского края с пятилетним ребенком без профессиональной подготовки и огромных запасов провизии невозможно. Оставленные у машины женская обувь и детские вещи — признак паники и бегства, например, от медведя, — показал анализ ИИ.

Сергей, Ирина Усольцевы и их дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось. В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.