25 октября 2025 в 10:26

Спасатели раскрыли подробности продолжающихся поисков Усольцевых

Спасатели исследовали еще шесть квадратных километров тайги в поисках Усольцевых

Фото: t.me/mchskrsk*

Спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров тайги в Партизанском районе Красноярского края в поисках семьи Усольцевых, сообщили в Telegram-канале КГКУ «Спасатель». Уточняется, что поиски пока не дали никаких результатов, они будут продолжены.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали шесть квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе поселка Кутурчин Партизанского района, — сообщили в формировании.

Ранее спасатель Денис Киселев не исключил, что семья Усольцевых может быть жива и скрывается намеренно. Он провел параллель со старообрядцами, которые ранее уходили в леса, желая остаться в изоляции. При этом эксперт назвал маловероятной версию о том, что семья забаррикадировалась в сторожке и не может подать сигнал о помощи.

До этого поисковик Светлана Торгашина предположила, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.

Красноярский край
поиски
спасатели
Тайга
