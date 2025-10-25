Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых Спасатель Киселев: пропавшая под Красноярском семья Усольцевых может быть жива

Семья Усольцевых, бесследно пропавшая в тайге Красноярского края, может быть жива и скрываться намеренно, заявил спасатель Денис Киселев в комментарии aif.ru. Он провел параллель со старообрядцами, которые ранее уходили в леса, желая остаться в изоляции.

Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли, — сказал Киселев.

При этом версию о том, что семья забаррикадировалась в сторожке и не может подать сигнал, эксперт назвал маловероятной, охарактеризовав ее как «мифическую».

Ранее поисковик Светлана Торгашина предположила, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.

До этого бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия предположил, что члены семьи могли скрыться и изменить внешность. По его словам, возможно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом. Он отметил, что в таком случае Усольцевы пропали сознательно.