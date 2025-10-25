Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:06

Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых

Спасатель Киселев: пропавшая под Красноярском семья Усольцевых может быть жива

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья Усольцевых, бесследно пропавшая в тайге Красноярского края, может быть жива и скрываться намеренно, заявил спасатель Денис Киселев в комментарии aif.ru. Он провел параллель со старообрядцами, которые ранее уходили в леса, желая остаться в изоляции.

Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли, — сказал Киселев.

При этом версию о том, что семья забаррикадировалась в сторожке и не может подать сигнал, эксперт назвал маловероятной, охарактеризовав ее как «мифическую».

Ранее поисковик Светлана Торгашина предположила, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.

До этого бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия предположил, что члены семьи могли скрыться и изменить внешность. По его словам, возможно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом. Он отметил, что в таком случае Усольцевы пропали сознательно.

семьи
Тайга
Красноярский край
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.