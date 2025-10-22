Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:28

Пропавшие в тайге Усольцевы могли встретить староверов

Поисковик Торгашина допустила, что пропавшие Усольцевы встретили староверов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла встретить секретные поселения староверов, допустила руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. По ее словам, которые приводит aif.ru, россияне могли выбраться из леса и наткнуться на общину, отрезанную от мира. Она не исключила, что семья с ребенком нашла там приют.

Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов, — поделилась Торгашина.

При этом специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет недалеко от таежных старообрядцев, усомнилась в том, что там могли принять Усольцевых. Она подчеркнула, что «чужаков» здесь особо не жалуют. Также, по ее словам, не исключено, что Усольцевы присоединились к секте.

Ранее стало известно, что волонтеры проверили все охотничьи зимовья и сдаваемые в красноярской тайге дома, но не нашли следов таинственно пропавшей семьи. Поиски Усольцевых не принесли никаких результатов. Основная версия говорит о гибели всей семьи вместе с собакой в результате несчастного случая.

