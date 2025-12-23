Появились пугающие подробности о семье умершего младенца из Норильска В семье умершего младенца из Норильска за детьми ухаживала старшая дочь

В семье из Норильска, где пятимесячный младенец умер от голода, за детьми ухаживала старшая дочь, пока мать бросала их и уходила, сообщили в прокуратуре Красноярского края. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, 15-летняя школьница присматривала за двухлетней и годовалой сестрами и младшим братом.

Фактически уходом за малолетними занималась девочка 15 лет, — рассказали в прокуратуре.

Трагедия произошла в доме на улице Бегичева: 31-летняя женщина ушла в гости к знакомому, заперев в квартире четверых детей без еды. В результате трехдневного голодания пятимесячный мальчик скончался, а две его младшие сестры были госпитализированы в состоянии крайнего истощения. Старшая позвонила матери и та решила вызвать скорую, когда младенец уже не дышал. На время следствия 15-летнюю девочку поместили в социальный приют.

Мать детей уже признала свою вину в ходе допроса и сейчас находится под стражей. Ей предъявлено обвинение. Уголовное дело возбудили по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Максимальное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.