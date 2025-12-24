В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы Youm7: Ливия объявила трехдневный траур после гибели начальника Генштаба армии

Правительство Ливии официально объявило трехдневный общенациональный траур, передает издание Youm7. Причиной стало крушение самолета, на борту которого находился начальник Генштаба армии Мухаммед аль-Хаддад.

Отмечется, что на этот период будут приспущены государственные флаги, а официальные церемонии приостановлены. Власти также выразили глубокую скорбь в связи с утратой.

Подчеркивается, что страна лишилась элиты своих преданных защитников. Погибшие служили примером дисциплины и высочайшей ответственности перед нацией, заключили в источнике.

Ранее поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. В СМИ отмечалось, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.

До этого частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, о чем информировал глава МВД Турции Али Ерликая. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.