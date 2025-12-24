В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы

Правительство Ливии официально объявило трехдневный общенациональный траур, передает издание Youm7. Причиной стало крушение самолета, на борту которого находился начальник Генштаба армии Мухаммед аль-Хаддад.
Отмечется, что на этот период будут приспущены государственные флаги, а официальные церемонии приостановлены. Власти также выразили глубокую скорбь в связи с утратой.
Подчеркивается, что страна лишилась элиты своих преданных защитников. Погибшие служили примером дисциплины и высочайшей ответственности перед нацией, заключили в источнике.
Ранее поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. В СМИ отмечалось, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.
До этого частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, о чем информировал глава МВД Турции Али Ерликая. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.