Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 01:46

В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы

Youm7: Ливия объявила трехдневный траур после гибели начальника Генштаба армии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство Ливии официально объявило трехдневный общенациональный траур, передает издание Youm7. Причиной стало крушение самолета, на борту которого находился начальник Генштаба армии Мухаммед аль-Хаддад.

Отмечется, что на этот период будут приспущены государственные флаги, а официальные церемонии приостановлены. Власти также выразили глубокую скорбь в связи с утратой.

Подчеркивается, что страна лишилась элиты своих преданных защитников. Погибшие служили примером дисциплины и высочайшей ответственности перед нацией, заключили в источнике.

Ранее поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. В СМИ отмечалось, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.

До этого частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, о чем информировал глава МВД Турции Али Ерликая. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.

Турция
Ливия
траур
авиакатастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКУ зимой
Baza сообщила, что в Орехово-Борисово прогремел взрыв
Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
В странах БРИКС может появиться собственная платежная система
Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи
Конъюнктивит: симптомы, можно ли ослепнуть. Объяснения офтальмолога
Путин встретился с главами МИД и Минобороны Сирии
В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы
Фура с газом взорвалась на заправочной станции
«Мастер-класс по переобуванию»: Слуцкий о словах Писториуса о России
В канализации Лондона обнаружили «жирового монстра» весом 100 тонн
Подоляк не тонет: чем он так опасен для Зеленского, что сохранил пост
Не жимом и тягой едиными: чем заменить базовые упражнения. Советы тренера
«Мини-землетрясение»: директор ЧАЭС предупредил о разрушении саркофага
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 декабря 2025 года
Фаза Луны сегодня, 24 декабря: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
В ГД оценили перспективы корректной работы WhatsApp
Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз
Зеленский объявил войну календарю: зачем ему реформа праздников на Украине
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.