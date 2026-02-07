Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 01:24

В Ливии похоронили наследника Каддафи

РИАН: в Ливии в узком кругу похоронили сына Муаммара Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В ливийском городе Бени-Валид состоялись похороны Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына и некогда потенциального преемника бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, передает РИА Новости. Церемония прощания собрала тысячи людей, несмотря на жесткие меры безопасности.

Однако непосредственно в погребальной церемонии участвовал лишь ограниченный круг лиц: члены семьи и старейшины влиятельных племен Каддафа и Варфалла. Такие меры были приняты местными властями для предотвращения возможных инцидентов. Сейф аль-Ислам Каддафи был погребен на семейном кладбище рядом с могилой своего деда.

Источник в следственном комитете заявил, что охрана сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, убитого в городе Эз-Зинтан, покинула его за полтора часа до нападения. По его словам, злоумышленники произвели 19 выстрелов, один из которых попал в голову.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва решительно осуждает убийство сына бывшего лидера Ливии. Дипломат уточнила, что российская сторона рассчитывает на проведение тщательного расследования этого преступления и привлечение виновных к ответственности.

