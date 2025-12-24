Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 03:01

Названы четыре документа, которые лежат на столе переговоров по Украине

Уитэкер: на переговорах по Украине обсуждение идет по четырем документам

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
В настоящее время на переговорах по Украине обсуждается пакет из четырех ключевых документов, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, которые передает Fox News, все предложения обсуждаются в непрерывном режиме.

Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. И все эти документы сейчас находятся в процессе переговоров в режиме реального времени, — сообщил Уитэкер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется. Политик отметил, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не дал предметного ответа на российское предложение о сохранении ключевых ограничений на стратегические вооружения. Москва предлагает сохранить количественные ограничения на наступательные вооружения даже после окончательного прекращения действия ДСНВ в феврале 2026 года.

США
Россия
Украина
переговоры
