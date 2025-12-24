В МИД заявили о целесообразности авиасообщения с США

В МИД заявили о целесообразности авиасообщения с США МИД: необходимость восстановить прямые рейсы с США «назрела» уже давно

Москва рассчитывает на проявление «политической воли» Вашингтона для возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, заявил «Известиям» директор Департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров. По его словам, этот шаг стал бы взаимовыгодным для обеих стран, необходимость возобновления прямых рейсов «назрело» уже давно.

Рассчитываем, что у американской стороны проявится достаточная политическая воля к снятию утратившей всякий смысл «авиаблокады», — сказал он.

Гусаров отметил, что такое решение позволит гражданам обеих стран совершать полеты более комфортно. Кроме того, прямое авиасообщение «станет подспорьем» для американского авиационного сектора.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не дал предметного ответа на российское предложение о сохранении ключевых ограничений на стратегические вооружения. Москва предлагает сохранить количественные ограничения на наступательные вооружения даже после окончательного прекращения действия ДСНВ в феврале 2026 года.

До этого Рябков описал последствия потенциального отказа США от предложений Москвы по ДСНВ. Дипломат предупредил, что это повлечет за собой обострение ситуации в данной сфере. Замминистра иностранных дел убежден, что при таком сценарии предсказуемость может исчезнуть.