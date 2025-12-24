Плавное снижение: инфляция замедлилась, а что с ценами?

Годовая инфляция в России замедлилась до 5,8%, следует из данных Росстата. При этом рост потребительских цен с 9 по 15 декабря составил 0,05%, как и на предыдущей неделе. Что будет с потребительскими ценами, особенно в период самой активной покупательской способности — канун Нового года, — в материале NEWS.ru.

Какой будет инфляция в России по итогам 2025 года

Согласно данным на 15 декабря, в годовом выражении инфляция в России составила 5,79%.

Инфляция по итогам 2025-го может оказаться ниже 6%, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Околонулевая инфляция в первые две недели декабря — довольно неожиданное явление, учитывая ожидавшееся влияние индексации тарифов РЖД, изменение методики расчета утильсбора и предстоящее повышение НДС. Однако данные за полный месяц могут отличаться от экстраполяции недельных данных, которые рассчитываются по более узкой выборке товаров и услуг», — пояснила эксперт.

Что происходит с ценами в России

Несмотря на преобладающие риски, в том числе повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, траектория инфляции складывается существенно ниже базового прогноза ЦБ на конец года (6,5–7%), отметила Беленькая.

«Этому способствовало сочетание нескольких факторов. С одной стороны, под влиянием жесткой денежно-кредитной политики спрос в экономике падает или растет более сдержанно. С другой — в последнее время ослабли некоторые ограничения со стороны предложения (например, завершение бензинового кризиса и улучшение ситуации с урожаем по сравнению с прошлым годом)», — сказала она.

Кроме того, помогло укрепление рубля (во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой), которое отражается прежде всего на ценах импортных непродовольственных товаров и услугах зарубежного туризма, добавила эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой будет инфляция по итогам 2025 года

По итогам 2025-го инфляция, вероятнее всего, не только окажется на уровне ниже прошлого года (в 2024-м — 9,5%), но и составит менее 7%, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Говоря об изменении цен перед Новым годом, эксперт назвал две тенденции. Во-первых, сетевые магазины, которые есть в большинстве населенных пунктов, будут проводить акции в борьбе за покупателя. Это означает, что появится возможность крайне выгодно приобрести овощи, фрукты, конфеты и другие продукты.

Балынин также не исключил, что произойдет увеличение цен на 15–20% на доставку продуктов, в особенности готовой еды, во второй половине дня 31 декабря. Это связано с тем, что магазинам и точкам общественного питания нужно привлечь дополнительных курьеров. Для этого, вероятнее всего, будут использоваться повышенные коэффициенты к оплате выполненной работы.

Какой будет инфляция в 2026 году

По оценке Минфина РФ, повышение НДС с 20 до 22% в 2026-м может добавить около одного процентного пункта к инфляции.

«В следующем году уровень инфляции окажется еще ниже — примерно 5%. Воздействие темпов роста цен на разные товары будет вариативным. На продукты питания влияет и качество урожая, и существующий высокий уровень конкуренции за покупателей среди производителей и продавцов», — отметил Балынин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале следующего года возможно временное ускорение инфляции вследствие повышения НДС (ЦБ оценивает вклад в инфляцию в пределах 0,8 п.п.), прогнозируют эксперты. По мнению аналитиков, дезинфляционное влияние должны оказывать нормализация бюджетной политики, жесткие монетарные условия и охлаждение рынка труда (замедление роста зарплат и потребления). Банк России, как ожидается, будет снижать ключевую ставку.

Беленькая подчеркнула, что в 2026 году нацвалюта, вероятно, будет слабеть, поэтому фактор дезинфляции со стороны сильного рубля, в отличие от 2025-го, работать не будет. Согласно прогнозу эксперта, в следующем году инфляция составит 5–5,5%.

«На мой взгляд, в 2026-м она будет находиться ориентировочно в диапазоне 4,8–5,8%, близко к целевым данным ЦБ РФ», — заключил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Читайте также:

Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами

Ключевая ставка Банка России может снизиться на 1%

Экономист раскрыл, каким будет курс доллара к концу 2025 года