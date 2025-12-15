Новый год-2026
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Декабрь — традиционное время подведения экономических итогов уходящего года, а также составления консенсус-прогнозов на год грядущий. Опрошенные NEWS.ru эксперты дали свои прогнозы: какая инфляция ожидает россиян, что будет с курсом рубля, ставками по кредитам, вкладам и ипотеке в 2026 году.

Прогноз по инфляции на 2026 год

Согласно актуальным прогнозам, годовая инфляция в России на конец 2025 года ожидается в диапазоне от 6,3% до 7%. Снижение до 6,3% уже указывает на то, что инфляционные риски начинают ослабевать, и это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на декабрьском заседании, объяснили NEWS.ru эксперты.

«Фактическая годовая инфляция по состоянию на ноябрь 2025 года составляла 6,65%. К целевому значению 4% инфляция, по нашему мнению, вернется не ранее 2027 года. Хотя регулятор планирует прийти к этому значению уже в 2026 году», — пояснил председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Инфляция в 2026 году при такой чрезвычайно мягкой бюджетной политике, больших госрасходах и ужесточении налоговой политики вряд ли сильно снизится. По итогам года она окажется выше 8%, считает доцент Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прогноз по курсу рубля в 2026 году

Курс рубля на фоне снижения физических и стоимостных объемов нефтяного экспорта окажется под давлением и имеет все шансы дойти до 90 рублей за доллар в ближайшие месяцы, полагает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

«Особенно при негативных сценариях развития внешнеполитической ситуации», — пояснил эксперт.

Как полагает Диашов, до конца года рубль будет сохранять свою устойчивость и курс к доллару будет находиться в диапазоне 75–80 рублей. Крепкий рубль, по его мнению, в краткосрочной перспективе может поддерживаться высоким уровнем экспортных доходов, однако в долгосрочной перспективе возможны изменения. Скорее всего, первые предпосылки к ослаблению появятся только в 2026-м и тогда возможным уровнем будет 84–94 рубля за доллар, прогнозирует экономист.

Тем не менее, согласно оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, рубль не только не будет ослабевать в 2026 году, но и имеет потенциал дальнейшего укрепления до 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

«Я не вижу ни одного фактора, который мог бы оказать влияние на улучшение позиций недружественных валют, а укрепление технологического суверенитета однозначно станет фактором сильного курса рубля», — уточнил экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прогноз по ключевой ставке на 2026 год

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, Банк России удерживал высокую ключевую ставку, которая сегодня находится на уровне 16,5%.

«Снижение „ключа“ в декабре будет незначительным и постепенным — на 0,5% или 1%. Кроме того, российские банки повысили ставки вкладов до заседания. Я думаю, что объем вкладов вырастет еще», — отметил собеседник NEWS.ru.

Прогноз по ставкам на 2026 год: кредиты, вклады, ипотека

Ставки по банковским вкладам, по мнению Балынина, будут оставаться привлекательными в 2026 году — примерно в 2–2,5 раза выше инфляции. По краткосрочным вкладам ставки будут повыше, по долгосрочным — пониже.

По мере продвижения по календарю 2026 года ставки будут снижаться и на короткие, и на длинные сроки, прогнозирует экономист, поскольку в дальнейшем будет снижаться ключевая ставка. При этом даже 12% годовых по вкладу позволяют за год получать порядка 12 тысяч рублей с каждых 100 тысяч, резюмировал Балынин.

Рынок ипотечного кредитования в 2026 году войдет в фазу «новой нормальности» с двузначными ставками без массовых сверхльготных программ, рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России» Сергей Елин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как полагает эксперт, при ключевой ставке в диапазоне 13–15% рыночные ипотечные ставки, по консенсус-оценкам, будут держаться примерно в коридоре 14–17% годовых, тогда как льготные программы станут более точечными и адресными, с ужесточением критериев.

Впрочем, Диашов полагает, что ипотечные ставки также могут снизиться, однако широкая доступность ипотечных кредитов по ставкам ниже 10% в ближайшие 2–3 года остается под вопросом.

Как полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в целом экономический фон на 2026 год описывается как умеренно стабильный: рост экономики ожидается слабым, но положительным, без резких провалов, а динамика доходов населения будет во многом зависеть от конкретной отрасли и региона.

«Для домохозяйств это означает необходимость более осторожного финансового планирования, акцента на сбережения и аккуратного отношения к долгосрочным кредитным обязательствам, поскольку период дешевых денег, по общему мнению, в 2026 году все еще не вернется», — подытожил экономист.

«Такой консенсус-прогноз можно сформулировать кратко: 2026 год не станет катастрофой для кошелька россиянина, но и не вернет ощущение „легких“ денег — это будет год высокой цены ошибок в расходах, долгах и стратегии сбережений», — заключил Елин.

