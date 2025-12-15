Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами

Декабрь — традиционное время подведения экономических итогов уходящего года, а также составления консенсус-прогнозов на год грядущий. Опрошенные NEWS.ru эксперты дали свои прогнозы: какая инфляция ожидает россиян, что будет с курсом рубля, ставками по кредитам, вкладам и ипотеке в 2026 году.
Прогноз по инфляции на 2026 год
Согласно актуальным прогнозам, годовая инфляция в России на конец 2025 года ожидается в диапазоне от 6,3% до 7%. Снижение до 6,3% уже указывает на то, что инфляционные риски начинают ослабевать, и это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на декабрьском заседании, объяснили NEWS.ru эксперты.
«Фактическая годовая инфляция по состоянию на ноябрь 2025 года составляла 6,65%. К целевому значению 4% инфляция, по нашему мнению, вернется не ранее 2027 года. Хотя регулятор планирует прийти к этому значению уже в 2026 году», — пояснил председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.
Инфляция в 2026 году при такой чрезвычайно мягкой бюджетной политике, больших госрасходах и ужесточении налоговой политики вряд ли сильно снизится. По итогам года она окажется выше 8%, считает доцент Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Прогноз по курсу рубля в 2026 году
Курс рубля на фоне снижения физических и стоимостных объемов нефтяного экспорта окажется под давлением и имеет все шансы дойти до 90 рублей за доллар в ближайшие месяцы, полагает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
«Особенно при негативных сценариях развития внешнеполитической ситуации», — пояснил эксперт.
Как полагает Диашов, до конца года рубль будет сохранять свою устойчивость и курс к доллару будет находиться в диапазоне 75–80 рублей. Крепкий рубль, по его мнению, в краткосрочной перспективе может поддерживаться высоким уровнем экспортных доходов, однако в долгосрочной перспективе возможны изменения. Скорее всего, первые предпосылки к ослаблению появятся только в 2026-м и тогда возможным уровнем будет 84–94 рубля за доллар, прогнозирует экономист.
Тем не менее, согласно оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, рубль не только не будет ослабевать в 2026 году, но и имеет потенциал дальнейшего укрепления до 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.
«Я не вижу ни одного фактора, который мог бы оказать влияние на улучшение позиций недружественных валют, а укрепление технологического суверенитета однозначно станет фактором сильного курса рубля», — уточнил экономист.
Прогноз по ключевой ставке на 2026 год
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, Банк России удерживал высокую ключевую ставку, которая сегодня находится на уровне 16,5%.
«Снижение „ключа“ в декабре будет незначительным и постепенным — на 0,5% или 1%. Кроме того, российские банки повысили ставки вкладов до заседания. Я думаю, что объем вкладов вырастет еще», — отметил собеседник NEWS.ru.
Прогноз по ставкам на 2026 год: кредиты, вклады, ипотека
Ставки по банковским вкладам, по мнению Балынина, будут оставаться привлекательными в 2026 году — примерно в 2–2,5 раза выше инфляции. По краткосрочным вкладам ставки будут повыше, по долгосрочным — пониже.
По мере продвижения по календарю 2026 года ставки будут снижаться и на короткие, и на длинные сроки, прогнозирует экономист, поскольку в дальнейшем будет снижаться ключевая ставка. При этом даже 12% годовых по вкладу позволяют за год получать порядка 12 тысяч рублей с каждых 100 тысяч, резюмировал Балынин.
Рынок ипотечного кредитования в 2026 году войдет в фазу «новой нормальности» с двузначными ставками без массовых сверхльготных программ, рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России» Сергей Елин.
Как полагает эксперт, при ключевой ставке в диапазоне 13–15% рыночные ипотечные ставки, по консенсус-оценкам, будут держаться примерно в коридоре 14–17% годовых, тогда как льготные программы станут более точечными и адресными, с ужесточением критериев.
Впрочем, Диашов полагает, что ипотечные ставки также могут снизиться, однако широкая доступность ипотечных кредитов по ставкам ниже 10% в ближайшие 2–3 года остается под вопросом.
Как полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в целом экономический фон на 2026 год описывается как умеренно стабильный: рост экономики ожидается слабым, но положительным, без резких провалов, а динамика доходов населения будет во многом зависеть от конкретной отрасли и региона.
«Для домохозяйств это означает необходимость более осторожного финансового планирования, акцента на сбережения и аккуратного отношения к долгосрочным кредитным обязательствам, поскольку период дешевых денег, по общему мнению, в 2026 году все еще не вернется», — подытожил экономист.
«Такой консенсус-прогноз можно сформулировать кратко: 2026 год не станет катастрофой для кошелька россиянина, но и не вернет ощущение „легких“ денег — это будет год высокой цены ошибок в расходах, долгах и стратегии сбережений», — заключил Елин.
