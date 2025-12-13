Новый год без долгов и кредитов: как спасти семейный бюджет, лайфхаки

Новогодние праздники зачастую сопряжены со значительными расходами. Часть россиян прибегают к заемным средствам, чтобы организовать торжество и приобрести подарки. Однако возвращение кредитов по окончании каникул создает дополнительную финансовую нагрузку. Как отметить праздники без ущерба для семейного бюджета — в материале NEWS.ru.

Сколько россияне тратят на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить на новогодние праздники 37,3 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году, следует из результатов опроса, проведенного «ДРТ КОНСАЛТИНГ».

Бюджет на предстоящие каникулы распределяется следующим образом:

новогодние подарки — 40%;

новогодний стол и угощения — 44%;

развлечения и досуг — 16%.

Больше половины опрошенных россиян (54%) планируют отметить Новый год и Рождество за счет текущих доходов — заработной платы и годовых премий. При этом порядка 12% респондентов собираются взять кредит или воспользоваться кредитной картой.

Изменился ли подход россиян к оформлению кредитов

Результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, показали, что кредитное поведение россиян становится более ответственным. Доля граждан, чьи долговые платежи не превышают 30% от дохода, за год выросла с 71% до 77%. Количество жителей РФ, чья долговая нагрузка превышает половину доходов, напротив, сократилась с 11% до 7%.

По мнению генерального директора НАФИ Гузелии Имаевой, данные опроса свидетельствуют о более взвешенном подходе граждан к оформлению кредитов и постепенном снижении финансовых рисков. Этому во многом способствует рост финансовой грамотности — высокий и средний уровень демонстрируют 70% россиян.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как не влезть в долги в новогодние праздники

Имаева подчеркнула, что важно ориентироваться на свой показатель долговой нагрузки (отношение суммы всех долговых обязательств к доходу), чтобы не влезть в долги перед праздниками. «В идеале он должен оставаться в зоне до 30% от дохода», — сказала она.

По ее словам, финансовые знания без регулярной практики могут утратиться, поэтому стоит периодически освежать навыки. Имаева отметила, что нужно пересчитывать процентные ставки, планировать бюджет, а также сравнивать предложения банков и микрофинансовых организаций. Это позволяет принимать более взвешенные решения и сохранять устойчивость в период сезонных расходов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru посоветовал россиянам заранее планировать расходы, контролировать эмоции и использовать проверенные финансовые стратегии.

По его словам, необдуманные займы могут привести к долговой нагрузке в новом году, поэтому лучше сосредоточиться на рациональном подходе к тратам.

Как еще можно избежать кредитов в новогодние праздники

Щербаченко посоветовал россиянам создать финансовую подушку. По его словам, следует откладывать часть дохода заранее, чтобы не брать кредит. Даже небольшая сумма (5–10% от дохода) может покрыть непредвиденные расходы, отметил он.

Экономист также подчеркнул, что нужно избегать импульсивных покупок.

«Если вещь не критична, дайте себе сутки на то, чтобы остыть. Отпишитесь от рассылок и отключите пуш-уведомления о распродажах. Удалите приложение на пару дней. Если это важно, вы про него вспомните и приобретете товар через несколько дней», — сказал он.

Щербаченко также посоветовал составить финансовый план. По мнению эксперта, следует определить общий лимит расходов на праздники исходя из месячного дохода.

«Заложите на праздники не более 30–50% от месячного дохода. Разбейте траты по категориям: подарки, продукты, декор, развлечения и т. д.», — отметил он.

Щербаченко также подчеркнул, что нужно планировать покупки заранее. В начале декабря или раньше стоит приобрести нескоропортящиеся товары: алкоголь, консервы, подарки и предметы праздничного декора. Это позволит избежать неизбежных предновогодних наценок, сказал он.

Кроме того, эксперт порекомендовал составить четкие списки товаров и лимиты.

«Составьте перечень всех подарков, заранее определив сумму на каждого человека. Строго следуйте составленному списку в магазине, избегая незапланированных трат», — добавил он.

Как можно оптимизировать расходы перед новогодними праздниками

Щербаченко посоветовал дарить впечатления вместо дорогих сувениров (билеты на квест, каток и фотосессию) или сделать презент своими руками.

«При покупке подарков стоит использовать кешбэк и бонусы. Возвращайте часть потраченных средств через банковские программы или накопленные баллы. Праздники закончатся, а долги останутся», — подытожил он.

