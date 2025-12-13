Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 08:00

Новый год без долгов и кредитов: как спасти семейный бюджет, лайфхаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодние праздники зачастую сопряжены со значительными расходами. Часть россиян прибегают к заемным средствам, чтобы организовать торжество и приобрести подарки. Однако возвращение кредитов по окончании каникул создает дополнительную финансовую нагрузку. Как отметить праздники без ущерба для семейного бюджета — в материале NEWS.ru.

Сколько россияне тратят на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить на новогодние праздники 37,3 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году, следует из результатов опроса, проведенного «ДРТ КОНСАЛТИНГ».

Бюджет на предстоящие каникулы распределяется следующим образом:

  • новогодние подарки — 40%;
  • новогодний стол и угощения — 44%;
  • развлечения и досуг — 16%.

Больше половины опрошенных россиян (54%) планируют отметить Новый год и Рождество за счет текущих доходов — заработной платы и годовых премий. При этом порядка 12% респондентов собираются взять кредит или воспользоваться кредитной картой.

Изменился ли подход россиян к оформлению кредитов

Результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, показали, что кредитное поведение россиян становится более ответственным. Доля граждан, чьи долговые платежи не превышают 30% от дохода, за год выросла с 71% до 77%. Количество жителей РФ, чья долговая нагрузка превышает половину доходов, напротив, сократилась с 11% до 7%.

По мнению генерального директора НАФИ Гузелии Имаевой, данные опроса свидетельствуют о более взвешенном подходе граждан к оформлению кредитов и постепенном снижении финансовых рисков. Этому во многом способствует рост финансовой грамотности — высокий и средний уровень демонстрируют 70% россиян.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как не влезть в долги в новогодние праздники

Имаева подчеркнула, что важно ориентироваться на свой показатель долговой нагрузки (отношение суммы всех долговых обязательств к доходу), чтобы не влезть в долги перед праздниками. «В идеале он должен оставаться в зоне до 30% от дохода», — сказала она.

По ее словам, финансовые знания без регулярной практики могут утратиться, поэтому стоит периодически освежать навыки. Имаева отметила, что нужно пересчитывать процентные ставки, планировать бюджет, а также сравнивать предложения банков и микрофинансовых организаций. Это позволяет принимать более взвешенные решения и сохранять устойчивость в период сезонных расходов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru посоветовал россиянам заранее планировать расходы, контролировать эмоции и использовать проверенные финансовые стратегии.

По его словам, необдуманные займы могут привести к долговой нагрузке в новом году, поэтому лучше сосредоточиться на рациональном подходе к тратам.

Как еще можно избежать кредитов в новогодние праздники

Щербаченко посоветовал россиянам создать финансовую подушку. По его словам, следует откладывать часть дохода заранее, чтобы не брать кредит. Даже небольшая сумма (5–10% от дохода) может покрыть непредвиденные расходы, отметил он.

Экономист также подчеркнул, что нужно избегать импульсивных покупок.

«Если вещь не критична, дайте себе сутки на то, чтобы остыть. Отпишитесь от рассылок и отключите пуш-уведомления о распродажах. Удалите приложение на пару дней. Если это важно, вы про него вспомните и приобретете товар через несколько дней», — сказал он.

Щербаченко также посоветовал составить финансовый план. По мнению эксперта, следует определить общий лимит расходов на праздники исходя из месячного дохода.

«Заложите на праздники не более 30–50% от месячного дохода. Разбейте траты по категориям: подарки, продукты, декор, развлечения и т. д.», — отметил он.

Щербаченко также подчеркнул, что нужно планировать покупки заранее. В начале декабря или раньше стоит приобрести нескоропортящиеся товары: алкоголь, консервы, подарки и предметы праздничного декора. Это позволит избежать неизбежных предновогодних наценок, сказал он.

Кроме того, эксперт порекомендовал составить четкие списки товаров и лимиты.

«Составьте перечень всех подарков, заранее определив сумму на каждого человека. Строго следуйте составленному списку в магазине, избегая незапланированных трат», — добавил он.

Как можно оптимизировать расходы перед новогодними праздниками

Щербаченко посоветовал дарить впечатления вместо дорогих сувениров (билеты на квест, каток и фотосессию) или сделать презент своими руками.

«При покупке подарков стоит использовать кешбэк и бонусы. Возвращайте часть потраченных средств через банковские программы или накопленные баллы. Праздники закончатся, а долги останутся», — подытожил он.

Читайте также:

Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски

Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги

В Сбербанке раскрыли ожидания по ключевой ставке на 2026 год

деньги
Новый год
новогодние подарки
экономия
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
В Европе признали окончание СВО на Украине только на условиях России
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.