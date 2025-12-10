Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 13:47

Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги

Экономист Чирков: фирмы по списанию долгов могут оказаться мошенниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фирмы, предлагающие помощь в списании долгов, на деле могут оказаться мошенниками, рассказал KP.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Он отметил, что несколько признаков помогут выявить аферистов.

Рекомендации набрать новых кредитов непосредственно перед процедурой банкротства идут вразрез с законодательством. Если такие действия вскроются, должника могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество и преднамеренное банкротство. Поэтому избегайте компаний, дающих подобные советы, — рассказал Чирков.

Экономист отметил, что такие компании не заинтересованы в помощи клиентам. По его словам, их целью является только получение личной выгоды.

Ранее юрист Екатерина Аличеева рассказала, что, решаясь на процедуру банкротства физлица, необходимо быть готовым к определенным последствиям. По ее словам, бывший должник не сможет в течение пяти лет взять кредит или заем, умолчав о банкротстве.

