28 декабря 2025 в 18:32

С горячим на Новый год не мучусь, делаю отбивные — тут и хрустящая корочка, и сырная шапочка

С горячим на Новый год больше не мучусь, уже не один год делаю отбивные. Тут вам и хрустящая корочка, и сырная шапочка, которые так все любят.

Вкус получается потрясающим: сочная свинина в хрустящей панировке и нежная сливочная шапочка из запеченного с помидором сыра создают идеальный дуэт. Подавайте с любым гарниром. Это просто и очень вкусно!

Вам понадобится: 4 свиные отбивные (толщиной 1,5–2 см), соль, перец, паприка, мука для панировки, 2 яйца, сухари для панировки, растительное масло. Для шапочки: 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 помидора, 150 г твердого сыра. Отбивные отбейте, натрите солью, перцем и паприкой. Обваляйте каждую в муке, затем во взбитом яйце, затем в сухарях. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки (2–3 минуты с каждой стороны). Переложите отбивные на противень, застеленный пергаментом. На каждую отбивную нанесите ложку майонеза, сверху положите кружок помидора и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Ранее стало известно, как приготовить печеночный рулет, — нужно выпечь всего один корж, гораздо проще закусочных тортов.

